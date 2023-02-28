Восемь лет «строгача» получил убийца отца троих детей на Ставрополье

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Благодарненском округе Ставропольского края состоялся суд над 22-летним жителем региона. Злоумышленник в сентябре 2022 года решил поссориться с 22-летним потерпевшим, отцом троих детей, – между мужчинами были неприязненные отношения. Конфликт перерос в поножовщину.

— Молодой человек достал нож и нанес один удар клинком в область груди потерпевшего, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

От полученных ран многодетный отец скончался в больнице, а против ныне осужденного возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Состоялся суд. Там злоумышленника признали виновным в преступлении и приговорили к 8 годам колонии строгого режима, а также ему предстоит выплатить 350 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу каждого ребенка. Приговор пока что не вступил в законную силу.