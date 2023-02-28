Ставропольские преподаватели провели уроки русского языка в Иордании

Студентов Иорданского университета в интерактивной форме познакомили с основными грамматическими конструкциями на русском языке. Фото: ncfu.ru

Северо-Кавказский федеральный университет запустил проект по продвижению русского языка на Ближнем Востоке. Идея выполняет одну из просветительских миссий России за рубежом, которую утверждена указом президента Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба СКФУ.

Делегация вуза во главе с ректором Дмитрием Беспаловым выехала в Иорданию, где встретилась с послом Глебом Десятниковым. Стороны обсудили возможные направления сотрудничества с университетами Иордании в научно-образовательной сфере и гуманитарно-просветительской деятельности.

- Президент России заявил о необходимости повышения интереса к русскому языку во всем мире через международные культурные и научные мероприятия. Теперь такой проект мы запустили в Иордании, привлекая научно-образовательную, культурную сферы, чтобы максимально повысить интерес к России, ее культуре и к русскому языку. Уверен, что благодаря таким проектам знание о России будет расширяться, что позволит динамично выстраивать образовательные, научные и другие проекты между странами, - считает Беспалов.

Кроме того, ректор СКФУ встретился с министром высшего образования и научных исследований Иордании Азми Махафзой, который выразил интерес к сотрудничеству с академической средой России.

В рамках уроков русского языка преподаватели СКФУ провели серию занятий для студентов Иорданского университета. Им рассказали о русской культуре и помогли освоить основы грамматики русского языка. Руководители образовательных организаций выразили интерес к организации более длительных онлайн-курсов изучения русского языка. Это поможет сторонам перейти к работе в других сферах: к примеру, президент Университета прикладных наук Аль-Балка хочет в будущем наладить контакты по научному партнерству в физике, микробиологии, машиностроении, компьютерной науке.