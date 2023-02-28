Ставропольчанку накажут за незаконное получение пенсии по инвалидности

Жительнице Ставрополья грозит срок за мошенничество с пенсией по инвалидности Фото: Даниил ОПАРИН

В Туркменском округе Ставропольского края возбудили уголовное дело против местной жительницы, которая получала пенсию по инвалидности. Оказалось, женщина не имела заболеваний, по которым она получает статус инвалида. Тем не менее женщина все же захотела денег, поэтому решила заняться мошенничеством.

— Жительница Туркменского муниципального округа предоставила в учреждение, осуществляющее социальные выплаты, документы с недостоверными сведениями, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Таким образом злоумышленнице за несколько лет начислили порядка 650 тысяч рублей. Правда, о преступлении узнали и решили проверить, есть у женщины заболевание. Экспертиза показала, что она здорова. Против мошенницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).