«Россети Северный Кавказ» продолжают консолидировать нестабильно функционирующие энергообъекты в СКФО

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Крупнейшая электросетевая компания Северо-Кавказского федерального округа продолжает активную работу по консолидации нестабильно функционирующих территориальных сетевых организаций и бесхозяйных объектов.

«Мероприятия проводятся в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации для повышения надежности электроснабжения жителей и предприятий регионов страны. Кроме того, Президентом России Владимиром Путиным даны особые поручения о необходимости консолидировать под управлением крупнейшей электросетевой компании сети одного из самых энергетически сложных регионов страны – Республики Дагестан. Эта задача совместно решается энергетиками и региональным правительством», - уточнил заместитель генерального директора по корпоративному управлению «Россети Северный Кавказ» Сергей Усевич.

В результате комплекса мероприятий, которые «Россети Северный Кавказ» реализуют с региональными органами власти, в 2022 году энергокомпания заключила договоры аренды муниципального электросетевого имущества Майского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики, ГУП «КБР «Чегемэнерго» (г. Чегем Кабардино-Балкарской Республики), а также ООО «УКИО РД» (Унцукульский район и частично г. Каспийск Республики Дагестан).

В числе консолидированного электросетевого хозяйства – почти 4 тыс. км линий электропередачи 0,4-10 кВ; 4 подстанции 110/35/10 кВ мощностью 45,8 МВА; 558 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ мощностью 238,5 МВА.

Благодаря консолидации энергокомпания сможет проводить необходимые производственно-технические мероприятия на консолидированных объектах, что позволит улучшить качество электроснабжения порядка 150 тыс. жителей указанных регионов.