На трассы Ставрополья 1 марта опустился сильный туман

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Сильный туман опустился на трассы Ставрополья с самого утра. Автоинспекторы сообщают о непогоде в Ставрополе и Шпаковском округе. Водителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. На дорогах следует быть внимательными в местах, где могут появиться пешеходы.

С самого утра на территории муниципалитета произошла авария из-за нарушения очередности проезда. Пострадавших в происшествии нет.

– Госавтоинспекция региона напоминает, что в Шпаковском округе на дорогах туман, и предметы кажутся дальше, чем на самом деле, появляясь неожиданно, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Непогоду автоинспекторы заметили и на трассе «Ростов-на-Дону – Ставрополь». Видимость не превышает 10 метров.

Напомним, что март на Ставрополье начинается не с весеннего настроения, а с нулевой температуры. Сегодня, 1 марта, в регионе ожидается дождь.