Иностранца осудили за убийство и попытку зарезать знакомого в Ставрополе

Иностранца посадили на 13 лет за убийство и покушение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе прошел суд над 30-летним иностранцем, которого обвиняли в убийстве и покушении на него. В одной из квартир краевой столицы 8 августа 2022 года трое мужчин организовали застолье. Распивая алкоголь, между отдыхающими возник конфликт.

— В ходе конфликта осужденный схватил нож и нанес 21-летнему потерпевшему удар в область груди слева. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

После этого злоумышленник решил зарезать и второго собутыльника, но тот смог увернуться и подставить под удар плечо. При повторном ударе ножом потерпевший схватился за лезвие и смог сломать его. После мужчина выбежал из квартиры и вызвал полицию.

В отношении иностранца возбудили уголовные дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Расследование завершили, а материалы передали в суд.

— Приговором суда виновному лицу по совокупности преступлений назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, – рассказала пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Приговор суда пока что не вступило в законную силу, и его можно обжаловать.