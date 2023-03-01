В правительстве России обсудили вопросы реализации проекта «Мамисон»

Фото: alania.gov.ru

В Москве под руководством заместителя председателя правительства РФ Александра Новака состоялось расширенное совещание по вопросам развития всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон». В нем приняли участие глава РСО – Алания Сергей Меняйло и председатель правительства РСО – Алания Борис Джанаев.

Участники встречи подробно обсудили исполнение мероприятий «дорожной карты» одного из самых масштабных прорывных проектов, входящих в состав модели экономического развития Северной Осетии.

– Туризм – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей республики. Открытие новых туристических кластеров и расширение инфраструктуры привлечёт ещё больше гостей из всех регионов нашей страны, будет способствовать увеличению занятости граждан, налоговым поступлениям в бюджет и социально-экономическому развитию Северной Осетии в целом, – подчеркнул Александр Новак.

Как сообщил Сергей Меняйло, в настоящее время активными темпами идет развитие инфраструктуры будущего курорта. Так, по дороге к ВТРК «Мамисон» реконструирован и уже используется транспортный тоннель, продолжаются работы на двух дорогах – реконструкция дороги от Транскама до дороги Н.Зарамаг – курорт «Мамисон» и строительство дороги Н.Зарамаг – курорт «Мамисон». Кроме того, ведется устройство сетей электро-, газо-, водоснабжения, проведены сети связи.

Решаются вопросы имущественного характера, а также связанные с водными объектами и объектами культурного наследия, расположенными на территории курорта.

– Мы параллельно реализуем несколько проектов, которые помогут вывести туристическую отрасль региона на новый уровень. Конечно, «Мамисон» – самый крупный и самый ответственный проект. И мы находим поддержку и со стороны федеральных органов власти, и понимание и щепетильное отношение к поставленным задачам – со стороны инвесторов. Со всеми теми сложностями, с которыми мы столкнулись в прошлом году, мы справились и идем дальше, – отметил Сергей Меняйло.

Напомним, вопрос о реализации проекта «Мамисон» обсуждался Сергеем Меняйло в августе 2021 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Перспективным планом развития строительство курорта планируется осуществить в 4 этапа. На 1 этапе предусматривается строительство 2 пассажирских подвесных канатных дорог, 14 горнолыжных трасс и создание более 1 тысячи мест в коллективных средствах размещения различной категории. Планируемый срок запуска 1 этапа проекта в эксплуатацию – 2024 год.