Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Из-за праздничной ярмарки, посвященной Международному женскому дню, в Ставрополе перекроют внутриквартальный проезд на улице Доваторцев от номеров 11 до 19. Ограничение вступит в силу 2 марта в 18:00, а откроют дороги после мероприятия – 4 марта в 16:00. В администрации пояснили такой срок тем, что на территории надо разместить порядка 100 лавок.

— Для того чтобы расположить порядка 100 представителей краевых предприятий, администрация Ставрополя временно ограничит внутриквартальный проезд. Для безопасности пешеходов, покупателей, продавцов движение от дома № 11 до дома № 19 по улице Доваторцев, – рассказали в пресс-службе администрации Ставрополя.

Напомним, что 4 марта на улице Доваторцев, 13 развернется торговая площадка сельхозпроизводителей, а одновременно с этим на улице Васильева, 35/1 пройдет еженедельная продуктовая ярмарка выходного дня. Все площадки будут работать с 8:00 по 16:00.