В Пятигорске 17-летняя девушка может попасть в психдиспансер за сбыт наркотиков

На Ставрополье, в городе Пятигорске, завершено расследование уголовного дела против 17-летней девушки, обвиняемой в сбыте наркотиков. Правда, вместо тюремного срока ей грозит принудительное лечение в психдиспансер, так как у нее нашли психическое расстройство личности.

По данным следствия, 22 ноября 2022 года девушку доставили в отделение полиции за нарушение общественного порядка. Там у нее проверили телефон и обнаружили, что злоумышленница сбывает наркотики, разбрасывая «закладки» на территории Пятигорска.

Сотрудники обошли пять мест, где находились запрещенные вещества, и изъяли 2,65 граммов наркотиков. Против девушки возбудили уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в крупном размере).

Позже у наркозакладчицы нашли хроническое психическое расстройство, из-за чего в суд направлена просьба о принудительном медицинском лечении девушки.

— В настоящее время уголовное дело направлено в суд для применения к несовершеннолетней принудительных мер медицинского характера, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.