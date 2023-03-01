Аналитики определили банки с максимально выгодным автокредитованием на китайские модели

Фото: банк Уралсиб

В числе топовых предложений кредитования на покупку автомобиля китайского производства по исследованиям портала Банки.ру заняла программа Уралсиб Geely. Одним из преимуществ стало сохранение ставки при отказе заемщика от личного страхования и каско.

Исследования проводились на основе программ ведущих банков России, в которых можно оформить кредит на наиболее популярные китайские автомарки - Haval и Geely. Оценивались все условия, включая, в первую очередь, минимальную итоговую переплату для покупателя и максимальную прозрачность договора. Рассматривались предложения различных финансовых структур с исходными параметрами для нового клиента банка: стоимость автомобиля — 2,4 миллиона рублей, первоначальный взнос — 20%, сумма кредита — 1,92 миллиона рублей, срок кредитования — 5 лет, приобретение страхования каско, отказ от других дополнительных услуг.

В настоящее время банк Уралсиб предлагает широкую линейку программ автокредитования, включая премиальные, беззалоговые и с нулевым первым взносом. Максимальная сумма кредита может достигать 17 миллионов рублей, а срок выплаты - семи лет. Узнать подробнее о возможностях и условиях можно в любом отделении банка, у автодилеров - партнеров программ, по телефону 8-800-250-57-57, либо на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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