Семья из Железноводска сыграла изумрудную свадьбу

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В Железноводске на Ставрополье семья Алепиных сыграла изумрудную свадьбу. В ЗАГСе присутствовали родные, которые поздравили с 55 летием супружеской жизни, а губернатор региона Владимир Владимиров отправил телеграмму. А юбиляры расписались в книге «Юбиляров семейной жизни».

Как сообщает пресс-служба администрации Железноводска, бабушку с дедушкой поздравила и уже взрослая внучка. Александр Андреевич и Галина Ивановна обручились еще 28 февраля 1968 года, и вот уже 55 лет они идут рука об руку.

— Шли по жизни рука об руку, радуясь жизни. Прошли все этапы семейной жизни, работали, растили детей и внуков, дарили людям добро и всегда всегда готовы были помочь тем, кому тяжело, – сообщили в ведомстве.

Юбиляры раскрыли секрет счастливого брака – взаимопонимание. Родные и близкие подарили цветы Александру Андреевичу и Галине Ивановной и пожелали им счастья.