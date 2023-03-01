На Ставрополье из оборота изъяли крупную партию сильнодействующих веществ

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Житель станицы Лысогорской Георгиевского округа Ставрополья стал фигурантом уголовного дела по факту незаконного распространения сильнодействующих веществ. Оперативники получили информацию о причастности 55-летнего мужчины к преступлениям.

Правоохранители отправились в дом к злоумышленнику и нашли там 55 флаконов с тропикамидом внутри – всего 500 граммов – и 40 блистеров с прегабалином общей массой более 44 грамма. Гражданина доставили в отделение полиции.

— Доставленный в окружной отдел внутренних дел мужчина пояснил, что приобрел и хранил их для последующего сбыта на территории Георгиевского округа и города Пятигорска, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в крупном размере). Расследование продолжается.