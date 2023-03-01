Держатели банковского вклада «Доход» теперь будут получать еще больше выгоды

Фото: банк Уралсиб

Все, кто размещает свои деньги под проценты в банке Уралсиб используя услугу «Доход», с недавнего времени могут рассчитывать на более высокие дивиденды, чем ранее. Ставки по данному рублевому вкладу выросли до 10% годовых с учетом капитализации процентов.

Такой доход можно получить при нескольких условиях: размещаемая сумма должна составлять от одного миллиона до 9 999 999 рублей, а срок вклада – не менее 36 месяцев. В остальных случаях (другая сумма, другой срок, определенный пакет услуг) размеры ставок будут варьироваться от 5,30 до 8,85 процентов годовых.

Чтобы узнать больше о вкладе «Доход», о различных накопительных счетах и других услугах, можно позвонить по номеру 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный), зайти на сайт ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или проконсультироваться со специалистом в любом ближайшем отделении банка.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» . LjN8KD8VN