В Ставрополе нашли опасную для жизни и здоровья детей игровую площадку

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Прокуратура Ленинского района города Ставрополя нашла нарушения в одной из игровых площадок города, расположенной на проезде Сухумский, 30. Детская площадка находится в ненадлежащем техничеством состоянии, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

— На детской площадке отсутствует ударопоглощающее покрытие, имеется многочисленное отслоение лакокрасочного покрытия и следы коррозии инвентаря, игровое оборудование из древесины имеет дефекты обработки на поверхности, имеются сломанные элементы, – пишет ведомство.

Эти нарушения могут создавать опасность для жизни и здоровья детей. В связи с этим ведомство направило в суд иск с просьбой обязать администрацию района привести детскую площадку в нормативное состояние.

Суд удовлетворил иск прокуратуры. Ведомство следит за починкой детской площадки.