Школьник под Ростовом зарезал мать после того, как она выключила компьютер с игрой

Школьник зарезал свою мать за то, что она выключила компьютер с видеоигрой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из хуторов под Ростовом школьник заигрался в компьютер и поздний час игнорировал просьбу матери выключить игру и ложиться спать. А когда Елена выдернула шнур компьютера, у Саши, по всей видимости, сдали нервы, и парень схватился за кухонный нож [все имена изменены – Прим.]

Как сообщают коллеги из «КП-Ростов-на-Дону», семья считалась благополучной. Хотя 17-летний парень и учился в девятом классе – по данным «КП», у юноши есть диагноз, не позволяющий освоить школьную программу вместе со сверстниками, – особых проблем не было.

Елена растила Сашу одна – она была в разводе, – но при этом поддерживала связь со старшей дочерью, которая выросла и переехала в другой город. Как и обычной семье, между домочадцами возникали конфликты. Один из таких привел к трагедии.

Все произошло ночью с 25 на 26 февраля. Мать несколько раз говорила сыну «закругляться» и идти спать, но тот просьбы игнорировал. А когда Елена сама остановила сеанс игры, он схватился за нож и несколько раз ударил им маму – бил по телу, голове и шее. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Теперь в отношении парня возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи направили ходатайство в суд с просьбой посадить подозреваемого под стражу. Саша полностью признал свою вину и рассказал, как все было. Но от наказания это его не спасет.