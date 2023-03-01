Житель Ставрополья может попасть в тюрьму за кражу четырех колес и других вещей

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Грачевском округе Ставропольского края 24-летний местный житель села Спицевка может попасть в тюрьму за кражу четырех колес, электроскутера и бензотриммера. К полицейским обратилась потерпевшая 44-летняя жительница села и заявила о преступлении.

Сумма ущерба составила порядка 75 тысяч рублей. Правоохранители узнали, что молодой человек причастен к краже. Поэтому подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

— Установлено, что в ночное время суток молодой человек проник в хозпостройку и, погрузив в багажник автомобиля, похитил четыре автомобильных диска с резиной, электроскутер и бензотриммер, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Злоумышленник хотел сбыть краденное, однако его задержали сотрудники. Вещи изъяли и вскоре вернут владельцам. А против парня возбудили уголовное дело по пунктам «б», «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).