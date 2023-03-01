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НовостиОбщество1 марта 2023 15:38

284 млн рублей направили на ямочный ремонт на Ставрополье

Работы завершат до 1 мая
Инна МОРОЗОВА
По словам губернатора, качество дорог влияет на качество жизни людей.

По словам губернатора, качество дорог влияет на качество жизни людей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На проведение ямочного ремонта в 2023 году из краевого бюджета выделили 284 млн рублей.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что большинство муниципалитетов уже заключили контракты на проведение работ, остальные пока в процессе.

По словам губернатора, качество дорог влияет на качество жизни людей. Он призвал глав территорий помнить об этом.

В 2023 году на Ставрополье планируется отремонтировать более 127 тысяч квадратных метров дорог. Работы должны завершиться до 1 мая.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе нашли опасную для жизни и здоровья детей игровую площадку.