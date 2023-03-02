На Ставрополье водитель-лихач перевернул автомобиль

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Кировском округе Ставрополья накануне утром водитель «Лады Гранты» ехал по 404 километру автодороги «Кавказ» и проигнорировал знак, запрещающий разгоняться больше 40 км/ч. Из-за этого автомобилист не справился с управлением, наехал на опору освещения и перевернулся.

— С переломом бедра водитель, 26-летний житель Кабардино-Балкарской республики, был доставлен в больницу Нальчика, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, водитель является лихачем – только за прошлый год он получил девять штрафов за нарушение правил дорожного движения, в основном за превышение скоростного режима.

Автомобиль был исправен, а водитель – трезвый. По факту аварии проводится проверка с целью выяснить все обстоятельства произошедшего.