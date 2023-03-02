Парад планет сняли на камеру жители Ставрополья

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Читатели «КП-Ставрополь» запечатлели парад планет – вчера, 1 марта, Венера и Юпитер сильно сблизились, и их было отчетливо видно в ночном небе. А уже сегодня, 2 марта, произойдет максимальное сближение гигантов.

Увидеть планеты можно будет всю первую половину марта, однако сегодня гиганты будут видны для всей Земли. В сумерках первой виднеется Венера, а после рядом с ней, ближе к темноте, появляется Юпитер.

Самое тесное сближение Венеры и Юпитера произойдет сегодня. Специалисты поясняют, что они окажутся в 29,4 угловых минутах друг от друга. Из-за этого гиганты, кажется, будут максимально близко друг к другу. В другие дни планеты также можно увидеть на ночном небе.