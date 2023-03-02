Жителя Ставрополья осудят за убийство двух пенсионеров

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Труновском округе Ставрополья под суд пойдет 56-летний житель села Подлесное. Ночью с 4 на 5 марта 2022 года обвиняемый распивал алкоголь вместе с двумя пенсионерами. Во время застолья между злоумышленником, 68-летним мужчиной и его 63-летней сожительницей возникла ссора.

— В ходе конфликта обвиняемый нанес мужчине и женщине удары ножом в шею. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Обвиняемый ушел из дома убитых пенсионеров, вернулся домой и рассказал о произошедшем супруге. Обнаружив тела, женщина вызвала сотрудников полиции. Против гражданина возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

— В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Ставропольский краевой суд для рассмотрения по существу, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.