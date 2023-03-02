Ставропольца посадят за хранение дома 450 граммов марихуаны

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Ставрополе сотрудники полиции задержали 30-летнего местного жителя, у которого дома нашли 450 граммов марихуаны. Сотрудники получили информацию, что мужчина может быть замешан в преступлении, и правоохранители поехали проверять данные.

— При проверке сведения подтвердились. В ходе обыска по месту жительства гражданина оперативники обнаружили и изъяли растительную массу зеленого цвета, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Экспертиза показала, что растения – это марихуана массой 450 граммов. В отделение мужчина пояснил, что хранил наркотики для себя. Однако цели личного потребления не спасли его от возбуждения уголовного дела.

Против злоумышленника возбудили дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Расследование продолжается.