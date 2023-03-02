Виновного в смерти трех людей водителя микроавтобуса осудили на Ставрополье

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

На Ставрополье осудили водителя микроавтобуса, по вине которого погибли три человека и еще двое получили тяжкий вред здоровью. В июле 2022 года осужденный вел транспорт и решил не уступать дорогу едущему с преимуществом «КАМАЗу». В результате произошла авария.

— В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров микроавтобуса погибли, двоим причинен тяжкий вред здоровью, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Против водителя возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Суд признал гражданина виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, ему запретили водить автомобили 2,5 года. Решение суда пока что не вступило в законную силу.