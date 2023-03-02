Смотреть кино или путешествовать: туристы на Юге и Кавказе сочетают любимые виды отдыха

Интернет-активность туристов за год увеличилась на 54%. Фото: megafon.ru

В феврале в прокат вышел сериал «Раневская» о творческом пути актрисы. Его снимали в ее родном городе Таганроге, а местные СМИ активно освещали кинопроцесс. Возможно, интерес к жизни Фаины Георгиевны спровоцировал рост туристического потока. По данным городской администрации, он увеличился почти в 1,5 раза. Эксперты МегаФона подтвердили эти данные: интернет-активность туристов за год увеличилась на 54%. Оператор проанализировал, какие еще киноместа на Юге и Кавказе активно посещали абоненты.

Сочинские курорты абоненты МегаФона в 2022 году посещали на 11% чаще, чем годом ранее, а их интернет-трафик вырос на 12%. На зимние месяцы приходится 17% турпотока. Именно на территории Большого Сочи и на побережье в Туапсинском районе снимали советскую комедию «Бриллиантовая рука». Отправление парохода «Михаил Светлов» в начале фильма осуществлялось из сочинского Морского порта. А события сцены, где герой Андрея Миронова попадает на «необитаемый» остров, проходили в достаточно людном месте на Суджукской косе в городе-герое Новороссийске.

Самая громкая премьера года — сказка «Чебурашка» частично снималась на Кавказских Минеральных Водах: в Кисловодске, Пятигорске и Ессентуках. В январе этого года число отдыхающих на этих курортах выросло на 12% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Самыми частыми гостями по данным МегаФона здесь стали москвичи — 45% всех посетивших регион. На второй строчке — жители северной столицы с 8%, на третьем месте — путешественники из Волгограда и Астрахани с 4% на город.

Место съемок фильма «Белое солнце пустыни» в районе бархана Сары-Кум в Дагестане с июня прошлого года за следующие 6 месяцев посетили около 50 тысяч человек. Согласно аналитике МегаФона, они совершили в знаменитой локации более 150 тысяч голосовых вызовов и прокачали почти 2,5 тысяч гигабайт интернет-трафика, что сравнимо с 1200 онлайн-просмотрами легендарной киноленты.

В Дарьяльском ущелье Северной Осетии снят эпизод путешествия Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова из «12 стульев» — именно здесь великий комбинатор танцевал на дороге лезгинку, а оголодавший Отец Федор похитил у конкурентов колбасу. И сегодня на военно-грузинской дороге много туристов и дальнобойщиков: за 2022 год поток абонентов МегаФона вырос в 2,5 раза, согласно аналитике МегаФона.

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