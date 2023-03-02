Экс-адвокат со Ставрополья подозревается в мошенничестве

Бывшего адвоката со Ставрополья подозревают в мошенничестве Фото: Даниил ОПАРИН

В Изобильненском округе Ставрополья в июле 2021 года подозреваемый, статус адвоката которого прекращен за четыре месяца до происшествия, предложил женщине свои услуги за 25 тысяч рублей. Потерпевшая хотела через суд возместить затраты на услуги другого адвоката.

— При этом оказывать юридические услуги потерпевшей бывший адвокат не намеревался. Также женщина передала подозреваемому 5 тысяч 400 рублей для оплаты государственной пошлины, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Когда экс-адвокат получил деньги, он потратил их на свои нужды. Помощи потерпевшей злоумышленник не оказал, а женщина отправилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.