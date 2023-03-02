Владимир Путин не приедет на Ставрополье 2 марта из-за ситуации в Брянской области

Владимир Путин не приедет на Ставрополье 2 марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин не приедет на Ставрополье 2 марта из-за событий, происходящих в Брянской области. На территорию прошли украинские диверсанты, есть жертвы.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поездка в регион отменена, однако мероприятие по открытию Года педагога и наставника будет проведено онлайн. Кроме того, было отменено и проведение Совбеза.

Владимир Путин планировал приехать на Ставрополье с рабочим визитом. Сперва в планах было мероприятие и награждение учителей, чьи ученики получили звание Героя Российской Федерации во время выполнения боевых задач в Чеченской Республике, Сирии и в ходе специальной военной операции на Украине.

После президент планировал встретиться с губернатором Ставрополья Владимира Владимирова, однако планам не суждено было сбыться. Ситуация в Брянской области прервала поездку Владимира Путина в регион.