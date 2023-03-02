На Ставрополье с 5 по 8 марта пробудет передвижная выставка «Поезд Победы»

Фото: соцсети губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

В Ставропольский край 5 марта передвижная выставка «Поезд Победы», которая пробудет в регионе вплоть до 8 марта. Жители региона смогут посетить выставку бесплатно. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в соцсетях написал, что инсталляция перенесет в события Великой Отечественной войны.

— Экспозиция отражает все ее вехи – с того дня, как матери, жены провожали бойцов на фронт, до Великой Победы. И завершается выставка разделами о военных трибуналах, благодаря которым весь мир узнал о зверствах нацистов и их союзников, – написал губернатор.

Для посещения выставки надо зарезервировать билет на официальном сайте. Посещение бесплатное. Регистрация начинается за сутки до прибытия поезда. Также в случае, если билетов не окажется, можно посетить виртуальный тур.