На трассе Ставрополья остановили ранее судимого наркосбытчика

Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

На трассе «Новопавловск – Георгиевск» в Ставропольском крае автоинспекторы остановили автомобиль «Lada Granta». За рулем сидел 56-летний житель Георгиевского округа. У сотрудников возникли подозрения насчет гражданина. Было решено осмотреть машину.

— Было принято решение досмотреть салон отечественного авто и его пассажиров, в ходе которого у 23-летнего пассажира было обнаружено 40 свертков с порошкообразным веществом, – сообщает пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Наркокурьер планировал распространить вещества с помощью «закладок», однако не успел завершить преступление. Ранее злоумышленник был дважды судим за хищения чужого имущества.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело. С учетом непогашенной судимости ему грозит до 15 лет лишения свободы.