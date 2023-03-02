Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 марта 2023 14:29

На трассе Ставрополья остановили ранее судимого наркосбытчика

На трассе Ставрополья остановили ранее судимого наркосбытчика
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

На трассе «Новопавловск – Георгиевск» в Ставропольском крае автоинспекторы остановили автомобиль «Lada Granta». За рулем сидел 56-летний житель Георгиевского округа. У сотрудников возникли подозрения насчет гражданина. Было решено осмотреть машину.

— Было принято решение досмотреть салон отечественного авто и его пассажиров, в ходе которого у 23-летнего пассажира было обнаружено 40 свертков с порошкообразным веществом, – сообщает пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Наркокурьер планировал распространить вещества с помощью «закладок», однако не успел завершить преступление. Ранее злоумышленник был дважды судим за хищения чужого имущества.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело. С учетом непогашенной судимости ему грозит до 15 лет лишения свободы.