Владимир Путин открыл Год педагога и наставника в «Машуке» на Ставрополье

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Открытие Года педагога и наставника в Центре знаний «Машук» на Ставрополье не перенесли даже с учетом, что Владимир Путин не смог приехать в регион из-за событий в Брянской области. Мероприятие перенесли в онлайн-формат.

— Вопросы обучения, наставничества – это всегда обращение к будущему. Опираясь на ваши знания и опыт, на традиции отечественной педагогики и, безусловно, используя передовые технологии, мы продолжим формирование суверенной системы образования – это очень важная вещь, – сказал президент на мероприятии.

В конце Владимир Путин пожелал успехов всем, кто собрался в Ставропольском крае. Также президент должен был встретиться с губернатором региона Владимиром Владимиров, однако встреча, по всей видимости, была перенесена.

Уточним, что губернатор курировал строительство «Машука» – центра развития компетенций педагогов. О том, когда президент и губернатор встретятся и какие вопросы будут обсуждаться, не сообщается.