«Россети Северный Кавказ» обновят оборудование двух крупных питающих центров для надежного электроснабжения 56 тыс. жителей Ингушетии

Комплекс работ позволит энергетикам обеспечить бесперебойное и качественное электроснабжение более 56 тысяч жителей двух городов региона.

«Россети Северный Кавказ» в 2023 году обновят оборудование двух важных питающих центров в Республике Ингушетия - на подстанциях 35/10 кВ «Урожайная» и 35/6 кВ «Малгобек-2». На мероприятия, предусмотренные Программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта текущего года, энергокомпания направит порядка 3,5 млн рублей.

Комплекс работ позволит энергетикам обеспечить бесперебойное и качественное электроснабжение более 56 тысяч жителей двух городов региона. Кроме того, будет повышена надежность функционирования 78 расположенных здесь социально значимых учреждений.

«Любое оборудование со временем изнашивается. Находясь в рабочем состоянии, может просто больше не отвечать периодически обновляемым экологическим нормам и правилам безопасности, не справляться с повышенной нагрузкой. Поэтому «Россети Северный Кавказ» активно ведут замену устаревших устройств на более мощные и современные. Обновление электросетевого комплекса позволяет снизить последующие расходы на обслуживание и сделать наш труд еще более эффективным», – отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в текущем году направят почти 146 млн рублей на реализацию ремонтной кампании в Ингушетии. Это на 5 % больше, чем в 2022 году.