Антидроновые ружья отправят в зону СВО из Пятигорска

Разведка и сброс гранат и мин происходит с использованием дронов, а бороться с ними можно только с помощью антидронов. ФОТО: t.me/voroshilov_dm

В Пятигорске купили партию антидроновых ружей, которые передадут участникам специальной военной операции. Об этом сообщил в телеграм-канале глава города Дмитрий Ворошилов.

Градоначальник подчеркнул, что антидроновые ружья – очень полезная и нужная вещь, особенно на передовой. Они способны спасти жизни бойцов.

- Разведка и сброс гранат и мин происходит с использованием дронов, а бороться с ними можно только с помощью антидронов. Поэтому в первую очередь дронобойные ружья будут переданы нашим ребятам, которые находятся на первой линии соприкосновения, - сообщил Ворошилов.

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