Вложения в развитие «Машука» вернулись политическим капиталом губернатора Ставрополья

Развитие «Машука» и инвестирование в проект вернулись политическим капиталом губернатора Ставрополья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Федеральные эксперты отреагировали на открытие Года педагога и наставника в Центре знаний «Машук», расположенного в Пятигорске. Мероприятие вел Владимир Путин в онлайн-режиме. По мнению политолога Сергея Старовойтова, это значит, что на губернатора Ставрополья с Центром обратил внимание президент.

Эксперт считает, что участие в крупных федеральных проектах определяет «вес» главы региона. «Машук» как раз-таки стал таким проектом. Проект показывает, чем занимается губернатор на своей территории.

Таким образом, говорит Сергей Старовойтов, инвестиции в «Машук» вернулись губернатору политическим капиталом и кредитом доверия. Правда, президент не смог увидеть Центр знаний вживую, так как рабочую поездку пришлось отменить из-за событий в Брянской области. Когда глава государства вновь посетит Ставропольский край, неизвестно.