Водитель-лихач в Ставрополе сбил пешехода на переходе

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Накануне ночью в Ставрополе, на улице Бруснева, водитель «Лады Гранты» набрал небезопасную для движения скорость и не заметил человека, переходящего пешеходный переход. В результате автомобиль сбил пешехода, а на место вызвали сотрудников ДПС и скорую помощь.

— 33-летний пешеход с переломом ключицы доставлен в больницу. Наезд совершил 33-летний местный житель, который был трезв, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, что водитель за последние два года 15 раз получал штрафы за превышение скоростного режима. Также он был участником недавней аварии с пострадавшими. По факту этого происшествия проводится проверка.