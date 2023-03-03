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НовостиОбщество3 марта 2023 7:02

В Ставрополе планируют построить 1,7 километра велодорожек

С 2017 по 2022 годы в городе построили 11 участков велодорожек на 17 километров
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

За 2023 год в Ставрополе планируют построить 1,7 километра велосипедных дорожек. Кроме велосипедистов, согласно новым правилам дорожного движения, к новому понятию «средства индивидуальной мобильности» приравниваются и электросамокаты с другими аналогичными средствами передвижения. Для них и планируют установить велодорожки.

— В 2023 году запланировано обустройство велосипедных дорожек по улице Индустриальной от улицы Ленина до улицы 1-й Промышленной, а также по улице 1-я Промышленная от проспекта Кулакова до улицы Индустриальной, – сообщает пресс-служба администрации города Ставрополя.

Всего за период с 2017 по 2022 годы в краевой столице оборудовали 11 участков велодорожек на 17 километров. Эта цифра продолжает расти. Водители «СИМ» смогут ездить по ним, не мешать прохожим и быстрее добираться до нужного им места.