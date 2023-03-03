Водитель из Дагестана разбился на трассе Ставрополья

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Андроповском округе Ставрополья, на 283 километре дороги «Кавказ», водитель ВАЗ-21099 из Дагестана не выдержал дистанции до двигающимся впереди «КАМАЗа». Из-за этого произошла авария – удар пришелся такой силы, что легковушка не подлежит восстановлению.

— С тяжелыми травмами в больницу Невинномысска доставлен 36-летний водитель ВАЗ, житель Дагестана. За его жизнь борются врачи, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Экспертиза покажет, был ли водитель трезвым. Установлено, что он за последние два года восемь раз получал штрафы за нарушение скоростного режима. По факту аварии проводится проверка, в настоящее время на трассе затруднено движение.