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НовостиПроисшествия3 марта 2023 8:49

Мать инвалида из Ставрополя не получила в срок компенсацию за средства реабилитации

Фонд соцстрахования не выплатил деньги, а прокуратура начала проверку
Данил ЮРКОВ
Мать ребенка инвалида получила деньги только после вмешательства прокуратуры

Мать ребенка инвалида получила деньги только после вмешательства прокуратуры

Фото: Даниил ОПАРИН

В Ставрополе мать инвалида не получила в срок компенсацию за приобретенные ей средства реабилитации. В октябре 2022 года она дважды обращалась в Фонда социального страхования РФ, однако в установленный срок – один месяц – деньги ей не отдали.

— В связи с этим прокуратура внесла представление в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Представление было рассмотрено и удовлетворено. На данный момент мать инвалида получила деньги за приобретенные ей средства реабилитации, и ее права восстановлены. О том, будут ли наказаны ответственные за просроченную выплату лица, не сообщается.