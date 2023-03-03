Мать инвалида из Ставрополя не получила в срок компенсацию за средства реабилитации

Мать ребенка инвалида получила деньги только после вмешательства прокуратуры Фото: Даниил ОПАРИН

В Ставрополе мать инвалида не получила в срок компенсацию за приобретенные ей средства реабилитации. В октябре 2022 года она дважды обращалась в Фонда социального страхования РФ, однако в установленный срок – один месяц – деньги ей не отдали.

— В связи с этим прокуратура внесла представление в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Представление было рассмотрено и удовлетворено. На данный момент мать инвалида получила деньги за приобретенные ей средства реабилитации, и ее права восстановлены. О том, будут ли наказаны ответственные за просроченную выплату лица, не сообщается.