Предприниматель из Невинномысска обвиняется в мошенничестве на 1,5 млн рублей

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В городе Невинномысске на Ставрополье 35-летняя местная жительница обвиняется в мошенничестве. Обвиняемая, будучи индивидуальным предпринимателем, в ноябре 2019 года дала подложные документы в администрацию для участия в конкурсе субсидий для среднего и малого предпринимательства.

— По результатам рассмотрения заявления злоумышленницы и предоставленных ею документов в ноябре 2019 года с ней был заключен договор о предоставлении субсидии за счет средств федерального бюджета в размере 1,5 млн рублей, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Злоумышленница решила имитировать работу. Она организовала проведение монтажных работ на территории парка культуры и отдыха «Шерстяник». Там был возведен скалодром с грубыми нарушениями строительных правил и норм ГОСТа.

Объект нельзя было использовать из-за нарушений требований безопасности. Таким образом, администрация города потеряла 1,5 млн рублей. Против нее возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время материалы направлены в суд.