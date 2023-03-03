Ранее судимому жителю Невинномысска грозит срок за убийство сожительницы

Житель Невинномысска обвиняется в убийстве сожительницы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Невинномысске ранее неоднократно судимый 52-летний местный житель обвиняется в убийстве сожительницы. Любовную идиллию прервал конфликт, произошедший 23 ноября 2022 года. В квартире обвиняемый и его 34-летняя возлюбленная поссорились. В пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю не сообщили, на какой почве возникли разногласия.

— В ходе ссоры мужчина нанес женщине один удар кухонным ножом в грудь. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте, – сообщает ведомство.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ходе следствия он полностью признал свою вину за совершенное преступление. Однако это едва ли спасет его от тюрьмы.

На данный момент уголовное дело направили в суд на рассмотрение по существу. Там же решат дальнейшую судьбу обвиняемого.