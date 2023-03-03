В Пятигорске девятилетнюю девочку сбили рядом с пешеходным переходом

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На Ставрополье, в городе Пятигорске, под колеса автомобиля попала девятилетняя девочка, которая пыталась перебежать дорогу в 20 метрах от пешеходного перехода. Сегодня, примерно в полдень, «Фольксваген Поло» ехал по переулку Малиновского и сбил неожиданно появившегося на дороге ребенка.

— Ребенок доставлен в больницу с переломом ключицы. За рулем находился 42-летний местный житель, который был трезв, за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

По факту аварии проводится проверка. К ней подключили педагогов и родителей пострадавшей. Автоинспекторы выясняют, по какой причине девочка решила перебежать дорогу в неположенном месте и почему ее не научили правилам дорожного движения.