В 2023 году на Ставрополье прогнозируют нашествие саранчи

Фото: пресс-служба филиала ФГБУ «Россельхозцентр»

На поля Ставрополья в 2023 году ожидается нашествие саранчи. При благоприятных погодных условиях вредителей будет очень много, что навредит сельскохозяйственным культурам. Специалисты обследуют 900 тысяч гектаров на предмет насекомых, 700 тысяч гектаров – на личинки.

— Саранчовые, как массовые вредители сельскохозяйственных культур, являются серьезной угрозой для сельского хозяйства. Массовые вредители требуют постоянного наблюдения за ними и проведения своевременных защитных мероприятий, – сообщает филиал ФГБУ «Россельхозцентр».

По данным «Россельхозцентра», малейшее ослабление борьбы с саранчой приведет быстрому нарастанию их численности и в результате – к массовому размножению. Поэтому специалисты обследуют поля.