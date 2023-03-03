На Ставрополье 65-летний мужчина организовал подпольное казино

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Предгорном округе Ставрополья 65-летнего местного жителя подозреваются в организации подпольного казино. По данным следствия, февраля 2022 года по январь этого года подозреваемый в нежилом помещении установил автоматы для азартных игр.

— Принцип деятельности заключался в следующем: участники азартной игры помещали деньги через купюроприемник в игровой аппарат, после чего на счете игрока появлялись баллы, эквивалентные внесенной сумме, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Дальше посетитель выбирал игру, в которой будет либо проигрывать, либо выигрывать деньги. В случае проигрыша деньги не возвращались, и их забирал подозреваемый. Однако о незаконной деятельности узнали.

Против гражданина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр). В настоящее время оборудование изъято. Расследование дела продолжается.