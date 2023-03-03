«Россети Северный Кавказ» подключили к энергосетям объекты связи на Ставрополье

В скором времени специалисты подключат к энергосетям компании еще 6 объектов связи. Фото: rossetisk.ru

«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроснабжение объектов интернет-связи в 18 населенных пунктах Ставрополья. Это небольшие поселения, расположенные в Шпаковском, Советском, Красногвардейском, Петровском, Нефтекумском, Новоалександровском, Кочубеевском, Андроповском, Предгорном, Арзгирском и Новоселицком районах края с общей численностью населения порядка 7,5 тысячи человек. Новые объекты связи были построены по программе устранения цифрового неравенства, реализуемой в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура».

Мощность присоединенных к электросетевой инфраструктуре устройств суммарно составила почти 200 кВт.

Для электроснабжения объектов связи специалисты филиала «Ставропольэнерго» выполнили необходимый комплекс работ, предусматривающий строительство воздушных линий, реконструкцию и организацию учета электроэнергии. Благодаря этому жителям небольших населенных пунктов стали доступны услуги высокоскоростного доступа в интернет.

В скором времени специалисты подключат к энергосетям компании еще 6 объектов связи, расположенных в Минераловодском (пос. Привольный, х. Безивановка, х. Сухая Падина), Ипатовском (с. Новоандреевское), Александровском (п. Дубовая Роща) и Предгорном (п. Урожайный) районах края.

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