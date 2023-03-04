Замглавы фонда медстрахования Ставрополья дали взятку путевкой в санаторий

Елена Фалькова. Фото: ТФОМС СК

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал замначальника Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края. Чиновницу подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба суда.

Следствие считает, что замначальника получила 173700 рублей от представителей больницы Железноводска. Такая точность неслучайна: столько стоит путевка в один из местных санаториев. За вознаграждение женщина должна была увеличить финансирование больницы.

– Рассмотрев ходатайство следователя, исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя и избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 01 месяц 28 суток, то есть до 28 апреля 2023 года, – сообщает пресс-служба Ленинского суда Ставрополя.

По данным "КП-Ставрополь", речь идет об Елене Фальковой. Согласно данным с сайта ТФОМС СК, она курирует работу финансово-экономического управления и отдела финансового анализа и мониторинга.