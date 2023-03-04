Преподаватели из Ставрополя получили медали от Минобрнауки

Фото: СКФУ

В Северо-Кавказском федеральном университете ученый совет подвел итоги научной и инновационной деятельности в 2022 году и поставил актуальные задачи на 2023. Об этом корреспонденту "КП-Ставрополь" рассказывает пресс-служба вуза.

За год СКФУ реализовал крупные научно-технологические проекты, ориентированные на решение национальных задач, развивал научную инфраструктуру и приборную базу лабораторий. Так, к примеру, университет осуществил четыре проекта Школы перспективных междисциплинарных исследований и разработок, созданной в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

В научно-технических мероприятиях участвовали студенты, аспиранты и молодые ученые, которые побеждали в инновационных конкурсах российского и международного масштаба. Как отметили журналисту в пресс-службе СКФУ, ученые зарегистрировали 28 патентов на изобретения и написали более 4,5 тысяч работ в высокорейтинговых журналах. Кроме того, 150 молодежных научных объединений в 2022 году сформировали единое студенческое сообщество.

– Сегодня цифровая трансформация затрагивает практически все сферы деятельности человека и существенно изменяет рынок труда. Эти процессы требуют ускоренного формирования цифровых компетенций, – отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

В завершении заседания ученого совета за вклад в развитие науки и инновационной деятельности сотрудникам СКФУ вручил медали Министерства науки и высшего образования России и почетные звания ректор Беспалов.

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