На Ставрополье будут судить фермера за мошенничество с субсидиями

Предпринимателю выдали более 3,5 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Полиция Ставрополья предъявило обвинение 56-летнему фермеру за мошенничество при получении субсидий. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Следствие считает, что глава КФХ трижды подавал недостоверные сведения, благодаря которым ему выделяли субсидии. Общая сумма – около 3,5 млн рублей. При этом сам предприниматель по факту не выполнял никакие сельхозработы по высаживанию и выращиванию овощных культур на участке.

Факт выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого Главка. Расследование дела уже завершено, материалы передали в суд.