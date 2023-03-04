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НовостиПроисшествия4 марта 2023 9:05

На Ставрополье будут судить фермера за мошенничество с субсидиями

Мужчина подавал ложные сведения
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Предпринимателю выдали более 3,5 млн рублей

Предпринимателю выдали более 3,5 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Полиция Ставрополья предъявило обвинение 56-летнему фермеру за мошенничество при получении субсидий. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Следствие считает, что глава КФХ трижды подавал недостоверные сведения, благодаря которым ему выделяли субсидии. Общая сумма – около 3,5 млн рублей. При этом сам предприниматель по факту не выполнял никакие сельхозработы по высаживанию и выращиванию овощных культур на участке.

Факт выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого Главка. Расследование дела уже завершено, материалы передали в суд.