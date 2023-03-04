На Ставрополье выделили 20,5 млн рублей на отдых детей, столкнувшихся с трудностями

Точная сумма проекта будет известна позже Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ставропольском крае разрабатывают меры по организации оздоровительного отдыха детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Власти уже отправили несколько заявок для реализации идеи.

Многое зависит от того, откликнуться ли санаторно-оздоровительные организации из городов Кавказских Минеральных Вод. Стоимость контрактов пока составляет 20,5 млн рублей, окончательная стоимость станет известна после окончания торгов и определение подрядчика.

Среди требований к реализатору – комфортные комнаты, вмещающие до четырех человек, игровые зоны и надежная охрана территории. Дети будут питаться не менее пяти раз в день, в том числе – свежими фруктами и овощами, проходить лечебные процедуры и изучать достопримечательности Кавказских Минеральных Вод. Первая смена намечается на 1 июля 2023 года.