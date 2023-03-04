Следователи проверяют обстоятельства гибели туриста на Эльбрусе

Следователи назначили судмедэкспертизу Фото: Андрей АБРАМОВ

СУ СКР по Кабардино-Балкарии организовал доследственную проверку после новостей о гибели 38-летнего туриста из Тульской области на Эльбрусе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

О пропаже туриста стало известно утром 2 марта. Спасатели отправили искать мужчину и обнаружили его тело только на следующий день на высоте 5000 метров. Выяснилось, что он отправился покорять Эльбрус без соответствующей экипировки и в кроссовках. С собой у него был только рюкзак.

- По предварительным данным причиной смерти явилось падение со скалы. В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего, - сообщает пресс-служба СУ СКР по КБР.