Быстрее и качественнее: абоненты Северной Осетии переходят на современный стандарт связи

Кроме передачи данных, в сети LTE доступны голосовые вызовы по технологии Voice over LTE (VoLTE). Фото: megafon.ru

За последний год пользователи мобильной связи в Северной Осетии-Алании стали активнее использовать сеть четвертого поколения. По данным аналитиков МегаФона, количество телефонов с поддержкой LTE в регионе выросло на 6%.

Вместе с ростом числа технически продвинутых смартфонов пропорционально увеличивается и трафик в сети LTE. C начала 2023 года почти 90% всего интернет-трафика приходится на сеть четвертого поколения.

Кроме передачи данных, в сети LTE доступны голосовые вызовы по технологии VoLTE (Voice over LTE), она позволяет принимать звонки, не прерывая интернет-сессии. Например, строить маршрут в навигаторе или проверять электронную почту, продолжая диалог по телефону. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом. В Северной Осетии технология VoLTE была запущена в 2021 году, за последний год голосовой трафик в ней превысил половину от всех телефонных разговоров.

«Активное использование сети LTE говорит о двух тенденциях мобильной связи в Северной Осетии. С одной стороны, абоненты охотно переходят на продвинутые смартфоны с поддержкой современных стандартов передачи данных. А с другой — технические специалисты компании постоянно работают над развитием сети четвертого поколения в республике — расширяют зону покрытия, оптимизируют алгоритмы работы оборудования», — комментирует Ацамаз Бесолов, директор МегаФона в Северной Осетии.