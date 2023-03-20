За прошедшую неделю коронавирусом на Ставрополье заболели 1869 человек

Фото: соцсети губернатора Ставропольского края

На Ставрополье за неделю, с 12 по 19 марта, от коронавируса выздоровели 1511 человек, а заболели – 1869, в том числе 156 несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 66 пациентам, среди которых 14 детей. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания.

— Еженедельная статистика о ситуации с коронавирусом в крае. За этот период выздоровело 1511 человек. Уровень заболеваемости немного подрос. Тем не менее, число госпитализаций остается на минимальных отметках, – написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в социальных сетях.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за минувшую неделю первый компонент вакцины получили 4190 человек, а полный курс иммунизации прошли 1500 человек. Получить компоненты можно в медицинских учреждениях.