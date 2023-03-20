Туман на трассах Ставрополья ограничил видимость 20 марта

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На Ставрополье 20 марта туман вновь ограничил видимость. Автоинспекторы предупреждают об утренней непогоде на большей части региона. Ограниченная видимость может стать причиной аварий, поэтому ехать по дорогам следует аккуратно.

— На большей части Ставрополья в утренние часы туманно, видимость недостаточна, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края. По данным ведомства, туман точно есть в Курском округе и на трассе «Минеральные Воды – Кисловодск»

Водителям следует снижать скорость, держать дистанцию и боковой интервал и осторожно проезжать места, где могут появиться пешеходы. Также следует отказаться от необдуманных маневров. Днем погода должна стать лучше, а температура воздуха поднимется до +19 градусов.