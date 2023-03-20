Лишенный прав пьяный водитель спровоцировал аварию в Ставрополе

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе накануне вечером на Михайловском шоссе водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения, где врезался в «Мерседес-С200». На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— Медицинская помощь понадобилась 33-летнему водителю и 26-летней пассажирке иномарки. 41-летний водитель отечественного автомобиля, житель Ставрополя, в ДТП не пострадал, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, что водитель отечественного авто был лишен прав за отказ от теста на алкоголь. На этот раз он снова отказался. За повторное нарушение против гражданина собрали материалы для возбуждения уголовного дела.

Сам водитель объяснил аварию тем, что он отвлекся на магнитолу. В это время он не заметил, как выехал на встречную полосу. По факту аварии проводится проверка.